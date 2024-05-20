Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


20 Mayıs 2024 20:51
Tanışmak
Samsun ve çevresinden tanışmak isteyen kadın var mı ? Atanmış olması şart değil 29 yaşındayım Kadrolu öğretmenim.Bu sene 4. yılımı tamamlıyorum .

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