Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


20 Mayıs 2024 21:01
rapor
iyi akşamlar trafik kazası geçirdiğimden dolayı 4 aydır raporluyum haftaya raporum bitiyor doktor yenileyecek mi emin değilim. eğer yenilemezse ertesi gün mü işe başlamam gerekiyor raporlar hakkında bilgisi olan var mı

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
21 Mayıs 2024 08:44

Raporlu veya izinli olmadığınız ve mesai olan ilk gün görev başında olmanız gerekir.

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