iyi akşamlar trafik kazası geçirdiğimden dolayı 4 aydır raporluyum haftaya raporum bitiyor doktor yenileyecek mi emin değilim. eğer yenilemezse ertesi gün mü işe başlamam gerekiyor raporlar hakkında bilgisi olan var mı

iyi akşamlar trafik kazası geçirdiğimden dolayı 4 aydır raporluyum haftaya raporum bitiyor doktor yenileyecek mi emin değilim. eğer yenilemezse ertesi gün mü işe başlamam gerekiyor raporlar hakkında bilgisi olan var mı