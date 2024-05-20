Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Mayıs 2024 21:47
önlisans atamaları düşer mi
KPSS önlisans sınavına gireceğim puanları yükselir mi atamalar çok düşer mi

Çok Yazılan Konular

Kamu Çalışanlarına Toplu Taşıma Desteği2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımAylık market harcamanız kaç lira?Mal müdürlükleri kapatılıyor.2024 Temmuz Zammında Memur Avucunu Yalayacaküniversiteye atanan büro personeli Kademe İlerlemesisendika üyesi olmanı artısı var mı?Memur- Sen alalım sizi meydanlara !Yapı kredi bankası kredi kartı Yapılandırma

Sözlük

gurbetin gurbeti 1 Kilit taşı 1 dekolte 3 bayhan 1 modern folk üçlüsü 1 denize girmek 1 uçuk 2 Herpes virüsü 1 Michael Schumacher 1 tepki 2

Son Haberler

Bayram ikramiyesi nedir, kimlere nasıl ödenir?21 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıklarıFaizsiz Masrafsız 30.000 TL Fırsatı!Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararındaABD: İran hükümeti bizden yardım istedi

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?