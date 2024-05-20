Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


20 Mayıs 2024 22:59
Ceza mahkemesi kac durusma olur kac yıl surer

Bilgisi olan yada başına bu tarz Bi olay gelen varsa yazarsa sevinirim..karşı taraf yabanci uyruklu Turkiyede yok iftira atıyor ve sinir dışı ediliyor ..10 durusma oldu ve her seferinde hakim yabanci şahısın yakalanmasının beklenmesi deniliyor ifadesini almak istiyor alamadığı için hüküm kuramıyor.....mağdur olan devlet memuru emniyet beklemeyip ihrac ediyor herzamanki gibi.. savcı mütalaa vermiyor ..savcı yada hakim şikayet edilebilir mi..çünkü 3 yıldır süren bir mahkeme herhangi bir hüküm yok ortada..yabancının yakalanmasindan vazgecilemezmi çünkü yabanci uyruklu sahis düzensiz orda burda yaşayan biri..50 sene onu mu bekleyecegiz

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