Firmalar Neden İflas Eder?

Aslında herşeyi yok siyaset yok ekonomi diye genele yorumlamak yerine birtakım şeyleri kendi içimizde aramak en doğru olanı yani olayları tümdengelim olarak değil de tümevarım olarak nitelemek gerekir.

İş zor değildir işi zorlaştıran insandır, bu ülkede özel sektöre özelliklede patron şirketlerine değinecek olursak doğru işyerinde oturduğumuz masa, koltuk, kullandığımız telefon bilgisayar hatta not aldığımız kalem bile patronun mülküdür, üst düzey müdürden temizlikçiye kadar herşey bir patronun iki dudağı arasındadır öyle ki işinin en profesyoneli de olsan, şirket için en verimlide olsan, şirketin gelişimi için en iyi en mükemmel altyapı ve stratejileri kurgulayıp uygulayacak zekaya güce ve yetkinliğe de sahip olsan patronun ağzından çıkacak bir kelime bile herşeyi bozar yani zor oyunu bozar, birtakım kararlar çok iyi giden işleri mahvedebilir, çok iyi giden yönetici ve personeller arası ilişkileri tersine çevirebilir. Patron şirketlerinde genelde önemli ve stratejik öneme haiz bölümlerin başında firma sahibinin oğlu, kızı, eşi, kardeşi, akrabası yakını v.s. kişiler bulunur çoğu da işten anlamayan özelliklede sorumluluğunu üstlendiği bölümle ilgili yetkinliklerden uzak kimselerdir, aralarındaki ilişkiler kurumsal ya da profesyonel değil de duygusallık akrabalık dostluk gönül bağı ayarında ilerler, özelliklede işe yeni başlayanlarla ilgili dedikodular kulaktan kulağa fısıldaşmalar gizliden gizliye süzmeler boldur, en küçük bir durum bile önemli bir sorun haline getirilebilir, dost ve kanki ayarında size yakınlaşan nasihat veren hatta akıl öğretmeye çalışıp arkanızdan atıp tutun altınızı oyanlarıda boldur yüzünüze bile bakmayan kendini dev aynasında gören ukalaca tavır sergileyenleride boldur, bu tarz firmalar birşeyleri hukuksal zemine taşıma kitabına uydurma konusunda da ustadırlar, işe alırken işten çıkartırken pekçok kağıtlar yazdırırlar imzalatırlar daha doğrusu dayatırlar bunları imzalattıkları anda hakkınızı arama gücünüzü kırarlar örneğin bir bahaneyle maaşınızdan kesinti yapmaya karar verdiler ya da maaşınıza el koyacaklar işten ayrılırken önünüze öyle bir kağıt dayatırlar ki istemeseniz de imzalamak zorunda kalırsınız yarın öbürgün hakkınızı aramak için iş mahkemesine gitseniz bile haksız duruma düşersiniz.