Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Mayıs 2024 00:37
Doğum ödeneği

GSB de kadrolu memurum 7 aylık hamileyim doğum ücreti ve izinleri hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmi maaş dışında ayrıyeten bir ücret yatıyor mu

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