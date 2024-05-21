Ekonomi Neden Böyle?

En önemli konulardan biride mobbing konusu patron bir kişiyi işten çıkartmaya karar vermişse bunun dönüşü yoktur isterseniz ağzınızla kuş tutun. Herşey yolunda giderken arkanızdan işinizi bertaraf edecek birtakım kurnazlıklar yapılır önce yöneticiniz iş konusunda size daha fazla baskı yapmaya yüklenmeye hesap sormaya başlar sizde bu doğrultuda işinizi azami gücünüzle iyi birşekilde yapmaya başlarsınız buzdağının altında da işinizi bozacak sizi yıpratacak başarısız kılacak birtakım hamleler yapılır bu duruma en yakınınızdaki çalışma arkadaşlarınız bile alet edilir en sonunda da yönetici sizi beceriksizlikle, başarısızlıkla, işe uygun olmamakla suçlamaya başlar durumlarla ilgili kendinizi savunma hakkınız bile elinizden alınır o an en doğru olan şey bile sırf sizi başarısız güçsüz ve haksız duruma düşürebilmek için yönetici tarafından yanlış kabul edilir aslında herşey bir tiyatro bir film yöneticide bu oyunun bir parçasıdır amaç sizi istifa ettirebilmek için kapıyı yavaştan aralamaktır yoksa bir zaman sonra işinize şirket tarafından son verilecek ki genelde de tazminat vermemek için istifa ettirmek ya da istifaya zorlamak daha cazip gelir. Personeli istifa ettirebilmek için bunun gibi daha pekçok yöntemler uygulanıyor artık personel öyle bir raddeye geliyor ki istifa bir kurtuluş oluyor.
Bu tarz firmalar kurumsallık olmadığından birtakım usulsüzlüklere ve yolsuzluklara da oldukça açıktır zaten birşeyleri örtbas edebilmek, geçiştirebilmek farklı yerlere çekebilmek için bazı personeller belli bir süre için kullanılır, konu mankeni yapılır en sonunda da günah keçisi yapılıp harcanır ama şu gerçeğide her zaman düşünmek gerekir ki böyle firmaların ömrü bir zaman sonra tükenir, iflas eder, kapanır, kayyum atanır, el değiştirir. Maalesef ülkemiz iş dünyasının ve dolayısıyla da ekonomik durumun geldiği son noktanın nedenlerinden biriside bu yani bu ülkede işe, nitelikli, yetkin ve başarılı çalışana, kurumsallığa, profesyonelliğe önem verilmiyor herşey üçkağıtçılığa, ikiyüzlülüğe, hırsızlığa, dolandırıcılığa ve dalaveraya dönüştürülmüş durumda bu şartlar altında bu ülkede dün 10 lira olan şey bugün nasıl 100 lira olmasın ki?
En önemli konulardan biride mobbing konusu patron bir kişiyi işten çıkartmaya karar vermişse bunun dönüşü yoktur isterseniz ağzınızla kuş tutun. Herşey yolunda giderken arkanızdan işinizi bertaraf edecek birtakım kurnazlıklar yapılır önce yöneticiniz iş konusunda size daha fazla baskı yapmaya yüklenmeye hesap sormaya başlar sizde bu doğrultuda işinizi azami gücünüzle iyi birşekilde yapmaya başlarsınız buzdağının altında da işinizi bozacak sizi yıpratacak başarısız kılacak birtakım hamleler yapılır bu duruma en yakınınızdaki çalışma arkadaşlarınız bile alet edilir en sonunda da yönetici sizi beceriksizlikle, başarısızlıkla, işe uygun olmamakla suçlamaya başlar durumlarla ilgili kendinizi savunma hakkınız bile elinizden alınır o an en doğru olan şey bile sırf sizi başarısız güçsüz ve haksız duruma düşürebilmek için yönetici tarafından yanlış kabul edilir aslında herşey bir tiyatro bir film yöneticide bu oyunun bir parçasıdır amaç sizi istifa ettirebilmek için kapıyı yavaştan aralamaktır yoksa bir zaman sonra işinize şirket tarafından son verilecek ki genelde de tazminat vermemek için istifa ettirmek ya da istifaya zorlamak daha cazip gelir. Personeli istifa ettirebilmek için bunun gibi daha pekçok yöntemler uygulanıyor artık personel öyle bir raddeye geliyor ki istifa bir kurtuluş oluyor.
Bu tarz firmalar kurumsallık olmadığından birtakım usulsüzlüklere ve yolsuzluklara da oldukça açıktır zaten birşeyleri örtbas edebilmek, geçiştirebilmek farklı yerlere çekebilmek için bazı personeller belli bir süre için kullanılır, konu mankeni yapılır en sonunda da günah keçisi yapılıp harcanır ama şu gerçeğide her zaman düşünmek gerekir ki böyle firmaların ömrü bir zaman sonra tükenir, iflas eder, kapanır, kayyum atanır, el değiştirir. Maalesef ülkemiz iş dünyasının ve dolayısıyla da ekonomik durumun geldiği son noktanın nedenlerinden biriside bu yani bu ülkede işe, nitelikli, yetkin ve başarılı çalışana, kurumsallığa, profesyonelliğe önem verilmiyor herşey üçkağıtçılığa, ikiyüzlülüğe, hırsızlığa, dolandırıcılığa ve dalaveraya dönüştürülmüş durumda bu şartlar altında bu ülkede dün 10 lira olan şey bugün nasıl 100 lira olmasın ki?