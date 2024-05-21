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Editörler : supporters.



Kapalı
21 Mayıs 2024 00:39
Ekonomi Neden Böyle?

Aslında herşeyi yok siyaset yok ekonomi diye genele yorumlamak yerine birtakım şeyleri kendi içimizde aramak en doğru olanı yani olayları tümdengelim olarak değil de tümevarım olarak nitelemek gerekir.

İş zor değildir işi zorlaştıran insandır, bu ülkede özel sektöre özelliklede patron şirketlerine değinecek olursak doğru işyerinde oturduğumuz masa, koltuk, kullandığımız telefon bilgisayar hatta not aldığımız kalem bile patronun mülküdür, üst düzey müdürden temizlikçiye kadar herşey bir patronun iki dudağı arasındadır öyle ki işinin en profesyoneli de olsan, şirket için en verimlide olsan, şirketin gelişimi için en iyi en mükemmel altyapı ve stratejileri kurgulayıp uygulayacak zekaya güce ve yetkinliğe de sahip olsan patronun ağzından çıkacak bir kelime bile herşeyi bozar yani zor oyunu bozar, birtakım kararlar çok iyi giden işleri mahvedebilir, çok iyi giden yönetici ve personeller arası ilişkileri tersine çevirebilir. Patron şirketlerinde genelde önemli ve stratejik öneme haiz bölümlerin başında firma sahibinin oğlu, kızı, eşi, kardeşi, akrabası yakını v.s. kişiler bulunur çoğu da işten anlamayan özelliklede sorumluluğunu üstlendiği bölümle ilgili yetkinliklerden uzak kimselerdir, aralarındaki ilişkiler kurumsal ya da profesyonel değil de duygusallık akrabalık dostluk gönül bağı ayarında ilerler, özelliklede işe yeni başlayanlarla ilgili dedikodular kulaktan kulağa fısıldaşmalar gizliden gizliye süzmeler boldur, en küçük bir durum bile önemli bir sorun haline getirilebilir, dost ve kanki ayarında size yakınlaşan nasihat veren hatta akıl öğretmeye çalışıp arkanızdan atıp tutun altınızı oyanlarıda boldur yüzünüze bile bakmayan kendini dev aynasında gören ukalaca tavır sergileyenleride boldur, bu tarz firmalar birşeyleri hukuksal zemine taşıma kitabına uydurma konusunda da ustadırlar, işe alırken işten çıkartırken pekçok kağıtlar yazdırırlar imzalatırlar daha doğrusu dayatırlar bunları imzalattıkları anda hakkınızı arama gücünüzü kırarlar örneğin bir bahaneyle maaşınızdan kesinti yapmaya karar verdiler ya da maaşınıza el koyacaklar işten ayrılırken önünüze öyle bir kağıt dayatırlar ki istemeseniz de imzalamak zorunda kalırsınız yarın öbürgün hakkınızı aramak için iş mahkemesine gitseniz bile haksız duruma düşersiniz.


ercangz16
Kapalı
21 Mayıs 2024 00:40

En önemli konulardan biride mobbing konusu patron bir kişiyi işten çıkartmaya karar vermişse bunun dönüşü yoktur isterseniz ağzınızla kuş tutun. Herşey yolunda giderken arkanızdan işinizi bertaraf edecek birtakım kurnazlıklar yapılır önce yöneticiniz iş konusunda size daha fazla baskı yapmaya yüklenmeye hesap sormaya başlar sizde bu doğrultuda işinizi azami gücünüzle iyi birşekilde yapmaya başlarsınız buzdağının altında da işinizi bozacak sizi yıpratacak başarısız kılacak birtakım hamleler yapılır bu duruma en yakınınızdaki çalışma arkadaşlarınız bile alet edilir en sonunda da yönetici sizi beceriksizlikle, başarısızlıkla, işe uygun olmamakla suçlamaya başlar durumlarla ilgili kendinizi savunma hakkınız bile elinizden alınır o an en doğru olan şey bile sırf sizi başarısız güçsüz ve haksız duruma düşürebilmek için yönetici tarafından yanlış kabul edilir aslında herşey bir tiyatro bir film yöneticide bu oyunun bir parçasıdır amaç sizi istifa ettirebilmek için kapıyı yavaştan aralamaktır yoksa bir zaman sonra işinize şirket tarafından son verilecek ki genelde de tazminat vermemek için istifa ettirmek ya da istifaya zorlamak daha cazip gelir. Personeli istifa ettirebilmek için bunun gibi daha pekçok yöntemler uygulanıyor artık personel öyle bir raddeye geliyor ki istifa bir kurtuluş oluyor.

Bu tarz firmalar kurumsallık olmadığından birtakım usulsüzlüklere ve yolsuzluklara da oldukça açıktır zaten birşeyleri örtbas edebilmek, geçiştirebilmek farklı yerlere çekebilmek için bazı personeller belli bir süre için kullanılır, konu mankeni yapılır en sonunda da günah keçisi yapılıp harcanır ama şu gerçeğide her zaman düşünmek gerekir ki böyle firmaların ömrü bir zaman sonra tükenir, iflas eder, kapanır, kayyum atanır, el değiştirir.

Maalesef ülkemiz iş dünyasının ve dolayısıyla da ekonomik durumun geldiği son noktanın nedenlerinden biriside bu yani bu ülkede işe, nitelikli, yetkin ve başarılı çalışana, kurumsallığa, profesyonelliğe önem verilmiyor herşey üçkağıtçılığa, ikiyüzlülüğe, hırsızlığa, dolandırıcılığa ve dalaveraya dönüştürülmüş durumda bu şartlar altında bu ülkede dün 10 lira olan şey bugün nasıl 100 lira olmasın ki?

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