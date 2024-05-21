Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


21 Mayıs 2024 00:40
Konuşarak Öğren Fiyat

İngilizce konuşma kursu olarak Konuşarak Öğren?i deneyeceğim. Konuşarak Öğren fiyatları ve yorumları diğer uygulamalara göre daha iyi sanki. Daha önce denemiş olan arkadaşlar varsa yorumları ve önerilerinizi bekliyorum. Merak eden varsa 30 dakikalık, haftada 2 günlük ve program süresinin 3 ay olduğu paketin aylık fiyatı 8 bin TL güncel olarak.

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