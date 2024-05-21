Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


21 Mayıs 2024 00:45
Askerlik ve Memurluk

Merhaba EKPSS ile atandım. Hizmetli olarak. Askerlik sorunum var nasıl çözebilirim acaba ? 22.08.2024 Tarihinde nereye gidecegim belli olcak. Eski çalıştığım yerde izin alamadığım için askerligi muaf felan tuturamadım hastaneye sevk etiler piskolog vb uğraştırdılarda uğraştırdılar. Şimdi Muaf olabilir miyim. Yada askerden gelince memurluguma devam edebilir miyim ? 5'inden beri çalışıyorum Hizmetli olarak.

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