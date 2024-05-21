Üniversite personeli olmanın avantajı var mı?

Üniversitede veya diğer kurumlarda öğle yemeğini memur cebinden mi ödüyor yoksa bir miktarını devlet mi ödüyor? bilgisi olan var mı?

Üniversitede veya diğer kurumlarda öğle yemeğini memur cebinden mi ödüyor yoksa bir miktarını devlet mi ödüyor? bilgisi olan var mı?