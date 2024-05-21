KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Mayıs 2024 01:14
Üniversite personeli olmanın avantajı var mı?
Üniversitede veya diğer kurumlarda öğle yemeğini memur cebinden mi ödüyor yoksa bir miktarını devlet mi ödüyor? bilgisi olan var mı?

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