Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Mayıs 2024 01:14
seminer online olsun

Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. Akla mantığa yatmayan bir iş bu 2024 teyiz yıllardır uzaktan yapılabilen bu angarya işi yüzyüze istemiyoruz parasını da istemiyoruz yazın sıcağında sırf öğretmenleri çalıştırıyoruz desinler diye bizi 40 derece klimasız yerlerde saatlerce boş boş bekletecekler il dışı tayin isteyenler ne olacak nerede alacaklar???

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