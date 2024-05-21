Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Mayıs 2024 03:03
İl dışı atamada 22 ile ek olarak Edirne , Kırklareli , Çanakkale , Yalova , Balıkesir illeri eklensi

İl dışı atamada 3 yıl süre şartı olmayan illerin sayısı artırılmalıdır

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