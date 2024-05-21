Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Mayıs 2024 08:09
4B Sözleşmeli Peronel Unvan Değişikliği sınavına Girebilir mi?

Merhabalar.Ben bir üniversitede 4B'li olarak çalışmaktayım.Kurumum unvan değişikliği sınavı açıyor.Ben 1 yıllık 4B 'li olarak bu sınava katılabilir miyim acaba?Yoksa illa kadrolu personel mi bu sınava katılabilir?

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