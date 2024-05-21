Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Mayıs 2024 08:33
Mersin il dışı minimum puan (İng)
Geçen sene/senelerde acaba Mersin İngilizce Öğretmenliği il dışı kaç puanla kapattı?Bilgisi olan var mı?400 puanım var acaba merkezde iyi bir yer gelir mi?

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