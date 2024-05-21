Mersin il dışı minimum puan (İng)

Geçen sene/senelerde acaba Mersin İngilizce Öğretmenliği il dışı kaç puanla kapattı?Bilgisi olan var mı?400 puanım var acaba merkezde iyi bir yer gelir mi?

Geçen sene/senelerde acaba Mersin İngilizce Öğretmenliği il dışı kaç puanla kapattı?Bilgisi olan var mı?400 puanım var acaba merkezde iyi bir yer gelir mi?