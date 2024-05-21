Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Mayıs 2024 09:35
klinik destek personeli maaş

merhabalar öncelikle klinik destek personel maaşı ne kadar bilen arkadaşlar var mı ?

Çok Yazılan Konular

Derece/kademe2023 Kasim açıktan atama çkysaile götürülemeyen garnizona atama ??Yolluk ödenmesinin gecikmesiDolandırıcılık İçerikli Mesaj112 çalışanların fazla mesai ucretleri2024 istifa sonrası atama bekleyenler?Yoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Ücretsiz izin sonrası maaşİzmir Aliağa Tıbbı Sekreter Karaman/Konya Becayiş

Sözlük

şekersiz dut 1 modern folk üçlüsü 1 uçuk 2 Bugün olanlar 3 kulağa su kaçması 1 Michael Schumacher 1 tepki 2 Kilit taşı 1 kendi imkanlarıyla doğmuş 4 tarih 1

Son Haberler

Pendik'te patenli gençlerin tehlikeli yolculuğuKurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?Maliye'den 'demir yumruk' operasyonu: 7 milyar lira rekor cezaBakanlık, kurbanlık sevkinde uyulacak kuralları belirlediVergi Müfettiş Yard. sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?