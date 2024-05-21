Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Mayıs 2024 09:49
yöneticilik bilgisine güvenenlere ithafen

arkadaşlar halen yönetici olan bir öğretmen ildişi isteğe bağlı atamayla il değiştirip gittiği ilde agustostaki yeniden yönetici atamayla md yrd liğe başlayan biri seneye sınav puanıyla ilk defa yönetici atamaya müraccat edebilirmi

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