Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Mayıs 2024 10:05
Ünvan Değişikliği sınavı teknisyenlik ataması yapıldı mı?

Merhaba. Son yapılan Ünvan değişikliği sınavı ile bilgisayar teknisyenliği sınavına girdim. Tercih sonucum başarılı olarak PGM üzerinde yazıyor ancak atamaya dair be yazı geldi ne de tebliğ aldım. Benim gibi katiplikten teknisyenliğe geçen ve ataması yapılan ya da benim gibi atama bekleyen var mı?

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