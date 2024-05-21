Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


21 Mayıs 2024 10:44
Koruma güvenlik memuru sakal bırakabilir mi?

657 sayılı DMK'ya ve 5188 e tabi olarak görev icra eden GENEL İDARÎ HİZMET ( GİH) kadrosunda koruma güvenlik memuru olarak özel güvenlik üniformasıyla görev yapmaktayım.

Bilindiği üzere 657 de memurlara sakal Serbestliği getirilmiştir.

657 ye tabi görev icra eden ve kendi iç hizmet kanunu olup bu şekilde görev yapanlardan da kimlerin sakal serbestliğinden yararlanamayacağı yazmaktadır ( emniyet hizmetleri, TSK) gibi.

657 de ve 5188 bir kısıtlamama olmamasına rağmen bu şekilde bir talimat tarafıma verilebilir mi. Ben sakallı özel güvenlik üniformalı görev yapabilir miyim. Tarafıma tutanak tutulup ceza alırsam konuyu yargıya taşıyıp haklı çıkar mıyım?

Bilgisi olanların yardımını rica ediyorum.

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