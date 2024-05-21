Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


21 Mayıs 2024 10:54
Aynı Hastalık, Aynı Yıl Farklı Emeklilik Prosedürü?

Merhaba. Kamuda memurum süresiz vergi indirimim var. Benimle aynı yıl aynı hastalık hatta dolaylıda olsa aynı işe sahip özel sektör çalışanı rahatlıkla vergi indirimi ile emekli olabiliyorken ben sırf memur olduğum için emekli olamıyorum. Bu konuda bugüne kadar bir dava açan açılmış bir davası olan kamu görevlisi birileri var mı? Bide şunu sormak istiyorum. Ben istifa edip özel sektörde iki üç ay çalışıp vergi indirimi ile emekli olabilir miyim?

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