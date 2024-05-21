Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Mayıs 2024 11:07
memurluktan istifa
arkadaşlar ben memurluktan ayrılsam daha sonra ekkpsye girip memurluğu kazansam memur olurmuyum tekrar

cevherdudayev1
Daire Başkanı
21 Mayıs 2024 12:12

kadrolu isen usulüne uygun istifa edersen 6 ay beklemen gerekir


erkan1415
21 Mayıs 2024 12:42
sağlık sorunlarimdan dolayı istifa edecegim
cevherdudayev1, 1 saat önce

kadrolu isen usulüne uygun istifa edersen 6 ay beklemen gerekir

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