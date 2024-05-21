Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Mayıs 2024 11:09
Diyalektik Sendikalizm

Adalet Bakanlığı?nda gerçek ve korkusuz bir sendika kursam buradan ne kadar destek alabilirim?

Karar yazmak sizin işiniz değil, duruşma hazırlığı, ek karar sizin işleriniz değil. Müdürlerin tebligatları sizin işiniz değil. Akşam 8 e kadar duruşma yapmamak için, İnsan gibi çalışmak ve insan yerine konmak için ne kadar ileri gidebileceğimizi görmemiz gerekiyor.


Almira2024
Aday Memur
21 Mayıs 2024 11:47

Ben çok umutlu görmüyorum, beni sakın yanlış anlama. Komisyon içerisinde merkezden mülhakatlara herhangi bir sebep olmaksızın gönderilen personellerin önüne geçemedi sendikalar. Kendimden örnek vereyim eşim ile aramda olan boşanma davası atama sebebi olarak 85 km uzağa atandık. Eşim ile barışmış olmamdan 3 ay sonrasında. Destek alabilir misin alabilirsin ama çözüm bulabilir misin en büyük soru o.

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