Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Mayıs 2024 11:12
Engelli öğretmenlerin izin hakkı

Arkadaşlar merhaba. Benim ablam engelli öğretmen 8 yıl hizmeti var. Şimdi öğretmenlik yapamıyor ücretsiz izin hakkını kullandı. 12-18 aylık hastalık iznini kullanabilir mi?

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