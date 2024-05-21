Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Mayıs 2024 11:22
iki dilden dil tazminatı almak

Arkadaşlar merhaba,

İngilizce öğretmeniyim ve iyi derecede italyanca biliyorum. İngilizce'den hali hazırda dil tazminatı almaktayım. İtalyanca YDS sınavından da başarılı olduktan sonra ikinci dil tazminatı için okuluma başvurdum fakat ilçe milli eğitim ödenemeyeceğini savundu. Bu konuda görüş almak için görüş dilekçesi yazdık. Cevabını bekliyoruz. Bu konuda bilgisi, tecrübesi olan varsa, beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Herkese iyi haftalar diliyorum.


pelining
Aday Memur
21 Mayıs 2024 11:41

Bilgi sahibi olmaya gerek yok, alamazsınız, ingilizce öğretmenisiniz, italyancayı kullanmayacaksınız neden size bunun için bir ücret versinler?

Kaldı ki kullanacak bile olsanız bir ücret iki tane alınmaz, o zaman 10 dil bilseniz 10 ücret mi alacaksınız?

Bana kalırsa ingilizce öğretmenlerine ilgilizce dil ücreti verilmesi esas olacak iş değil, bu sizin lisans alanınız bunun için neden ücret alıyorsunuz?

İngilizce öğretmenini ingilizce bildiği içün ödüllendirmek ne kadar mantıksız


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
21 Mayıs 2024 11:45

Birden fazla dil için yabancı dil tazminatı almaya bir engel bulunmuyor:

https://sorucevap.memurlar.net/soru/1409/hizmetli-ve-mubasir-yabanci-dil-tazminati-alabilir-mi.html

https://www.memurlar.net/haber/53317/yabanci-dil-tazminati-miktarlarinin-tespitine-iliskin-esaslar.html


786786
Aday Memur
21 Mayıs 2024 11:56

alınır alıyorum


integration
Aday Memur
21 Mayıs 2024 11:56

Sayın Pelining,

-Üniversite öğretim elemanları,

-Öğretmenler,

-Mütercim ve tercümanlar için,

Yabancı dil tazminatının ödenmesi için bir onay gerekmemektedir.

Ancak, yukarıda belirtilen görevlerden haricinde çalışan kamu görevlilerinin Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında belirtilen düzeylerde puana sahip olmaları halinde yabancı dil tazminatı alabilmeleri için personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanılmadığına dair ita amirlerinden onay alınması şartı koşulmuştur.

yönetmelik bu şekilde. Teşekkür ederim görüş ve temennileriniz için

pelining, 2 saat önce

Bilgi sahibi olmaya gerek yok, alamazsınız, ingilizce öğretmenisiniz, italyancayı kullanmayacaksınız neden size bunun için bir ücret versinler?

Kaldı ki kullanacak bile olsanız bir ücret iki tane alınmaz, o zaman 10 dil bilseniz 10 ücret mi alacaksınız?

Bana kalırsa ingilizce öğretmenlerine ilgilizce dil ücreti verilmesi esas olacak iş değil, bu sizin lisans alanınız bunun için neden ücret alıyorsunuz?

İngilizce öğretmenini ingilizce bildiği içün ödüllendirmek ne kadar mantıksız


integration
Aday Memur
21 Mayıs 2024 11:57

teşekkürler

786786, 2 saat önce

alınır alıyorum


integration
Aday Memur
21 Mayıs 2024 11:58

Yusuf Bey teşekkürler

YUSUF YILDIRIM, 2 saat önce

Birden fazla dil için yabancı dil tazminatı almaya bir engel bulunmuyor:

https://sorucevap.memurlar.net/soru/1409/hizmetli-ve-mubasir-yabanci-dil-tazminati-alabilir-mi.html

https://www.memurlar.net/haber/53317/yabanci-dil-tazminati-miktarlarinin-tespitine-iliskin-esaslar.html


Sempatikbiri95
Aday Memur
21 Mayıs 2024 12:29

Geçenlerde bir tabloda görmüştüm 1. Dil için ödenecek miktar, 2. Dil için.... üstte de ödenecek miktar A,B,C şeklinde sınıflandırılmış sınav başarısının yüzdesini göre.Aratın google da vardır.


integration
Aday Memur
21 Mayıs 2024 13:02

Yönetmelikten bir paragraf paylaştım. Neden eksi verdiler anlamıyorum.

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖMK 22.05.2024 te Mecliste bu arada bazı maddeler basına sızmış !MEB GYS TercihVeri MEB Ne zaman Açılır?Şahıs şirketi eş durumu tayiniHaziran semineri yüz yüze olacakiki dilden dil tazminatı almakOkullara güvenlikçi verilmeli miLisede almış olduğum disiplin cezalarını nasıl görebilirim?Ek Hizmet Puanı DavalarıMeb Bursluluk Öğretmen Kontenjanı haksızlığı

Sözlük

gurbetin gurbeti 1 modern folk üçlüsü 1 Kilit taşı 1 9 günlük tatil 1 kendi imkanlarıyla doğmuş 4 Fenerbahçe 1 denize girmek 2 tarih 1 arpalık 1 konken 1

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördüUçurumdan düşmüştü, kaza değil cinayet çıktıGirişimci adaylarına 900 bin lira yatırım desteğiPKK'lı teröristin 'yapmadım' dediği saldırılarda parmak izi çıktı'Sahil işgaline' karşı ALO İhbar hattı!

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?