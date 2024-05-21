KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Mayıs 2024 11:40
İkinci üniversite formasyon belgesi

Merhaba arkadaşlar. İlk üniversitesi öğretmenlik bölümü olanlar, ikinci bir üniversiteden mezun olduklarında o ikinci bölüm için formasyon belgesi yüklemesi gerekiyor.

Şimdi bir alanda alınan formasyon, diğer alanlar için de geçerlidir deniliyor. Ancak elimizde formasyon belgesi yok. Diplomayı mı transkripti mi yoksa ikisini birden mi yükleyeceğiz formasyon olarak?

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