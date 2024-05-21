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Editörler : swat3410


21 Mayıs 2024 12:05
Genel sağlık ortopedi

Genl sağlik taramsinda kol kirilmasi engel mi̇ ameli̇yat oldum çevreni̇zde böyle bi̇r olaya şahi̇t olan var mi okulda elenen veya göreve geçen oldu veya mahkeme süreci̇

ama beni̇m e nabiz kayitlarimda geçmi̇yor ameli̇yat çok eski̇ olduğu i̇çi̇n beni̇ bu konuda aydinlatabi̇lecek tecrübeli̇ arkadaşar varsa sevi̇ni̇ri̇m.

teşekküler.


Baypar
Şube Müdürü
21 Mayıs 2024 13:28

Kol kırılması engel değildir. Ameliyat sıkıntı yaratmaktadır. Ameliyat operasyonu nasıl yapıldı ?

Herhangi bir protez implant vb işlem varsa engel sebebidir.

Ayrıca bütünlüğü bozan ve kolun işlevini kaybetmesi de engel sebebidir.

Kolunda ameliyat izi falan var mı ?

Varsa ameliyat olduğunun ortopedi tarafından anlaşılır.


malatya44444444
Aday Memur
21 Mayıs 2024 13:42

Platin vardı cıkarıldı zamanında


malatya44444444
Aday Memur
21 Mayıs 2024 13:47

platin vardı zamanında çıkarıldı kolum. ameliyat açık ameliyat değil.

kolumda eğrilik var ama ben çok belli edersem fark ediliyor saklamaya çalışacağım ama işlev ve güç anlamında hiç bir sıkıntı yok.

ameliyat izi de vardı onu kapattım medikal kamuflaj ile ii kaybettim ameliyat oldğum belli olmuyor.

2011 de yapıldığı için ameliyat özel hastahanede yapıldı herhangi, bir kaydı kuydu yoktur

doktor fark ederse ikna edebilirmiyim veya çok didikleme yapıyormu doktorlar yardımcı olurmuyor orada cevap verirseniz teşekkür ederim.

Baypar, Dün

Kol kırılması engel değildir. Ameliyat sıkıntı yaratmaktadır. Ameliyat operasyonu nasıl yapıldı ?

Herhangi bir protez implant vb işlem varsa engel sebebidir.

Ayrıca bütünlüğü bozan ve kolun işlevini kaybetmesi de engel sebebidir.

Kolunda ameliyat izi falan var mı ?

Varsa ameliyat olduğunun ortopedi tarafından anlaşılır.

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