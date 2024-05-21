Genel sağlık ortopedi

Genl sağlik taramsinda kol kirilmasi engel mi̇ ameli̇yat oldum çevreni̇zde böyle bi̇r olaya şahi̇t olan var mi okulda elenen veya göreve geçen oldu veya mahkeme süreci̇

ama beni̇m e nabiz kayitlarimda geçmi̇yor ameli̇yat çok eski̇ olduğu i̇çi̇n beni̇ bu konuda aydinlatabi̇lecek tecrübeli̇ arkadaşar varsa sevi̇ni̇ri̇m.

teşekküler.