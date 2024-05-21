KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


21 Mayıs 2024 12:05
POMEM GENL SAĞLIK ORTOPEDİ

GENL SAĞLIK TARAMSINDA KOL KIRILMASI ENGEL Mİ AMELİYAT OLDUM ÇEVRENİZDE BÖYLE BİR OLAYA ŞAHİT OLAN VAR MI OKULDA ELENEN VEYA GÖREVE GEÇEN OLDU VEYA MAHKEME SÜRECİ

AMA BENİM E NABIZ KAYITLARIMDA GEÇMİYOR AMELİYAT ÇOK ESKİ OLDUĞU İÇİN BENİ BU KONUDA AYDINLATABİLECEK TECRÜBELİ ARKADAŞAR VARSA SEVİNİRİM.

TEŞEKKÜLER.


Baypar
Şube Müdürü
21 Mayıs 2024 13:28

Kol kırılması engel değildir. Ameliyat sıkıntı yaratmaktadır. Ameliyat operasyonu nasıl yapıldı ?

Herhangi bir protez implant vb işlem varsa engel sebebidir.

Ayrıca bütünlüğü bozan ve kolun işlevini kaybetmesi de engel sebebidir.

Kolunda ameliyat izi falan var mı ?

Varsa ameliyat olduğunun ortopedi tarafından anlaşılır.

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