Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Mayıs 2024 13:14
Öğretmenlere yol ve yemek ücreti verilmelidir

Öğretmenlere ve diğer kamu personeline yol ve yemek ücreti verilmelidir. Tüm özel sektör çalışanlarının yol ve yemek ücreti işveren tarafından karşılanırken neden memurlar cebinden ödüyor iş yerindeki yemeği yol ücretini?

Sendikaların neden bu konuda bir söylemi yok? Var da ben mi duymadım?

Kamu işçisi alırken bu kalemleri öğretmen neden cebinden ödüyor?

Okulum yakın olmasına rağmen, okula gidiş geliş benzinim aylık 2 bin lira, aylık öğlen yemeğim en az 4 bin lira,

Aylık 5 bin tl yol ve yemek ücreti verilmelidir tüm memurlara

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