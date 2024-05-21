Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Mayıs 2024 13:16
Derbi maçta Çevik Kuvvetin kullandığı işlevsiz kalkanlar

olayli derbide ne kadar etkisiz oldugu anlasildi. dizidekinin aynisi yuvarlak kalkanlar toplumsal olaylarda etkisiz.

sadece kafa kismini koruyor .. kafa asagisi savunmasiz.

dikdortgen uzun kalkanlar oyle mi? 2 set yapiyosun ust uste komple kapama yapiyor.

dirilis ertugrul dizisindeki kalkanlar etkisiz

https://www.youtube.com/watch?v=7Ij6nxJMH1g

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 genel atama dönemiEgm fetö idari soruşturmaTasarruf tedbirleri kapsamında lojman kiralarıHamyo soruşturmasıMaluliyet sonrası Gih-İdari polis ikilemi?İcralık polisler tek başlık2024 yaz kamplarına başvuru sonuçları açıklandı mı?Birimler arası atamam olmuyor26 Nisan açığa alınanlar

Sözlük

gurbetin gurbeti 1 modern folk üçlüsü 1 Kilit taşı 1 9 günlük tatil 1 kendi imkanlarıyla doğmuş 4 Fenerbahçe 1 denize girmek 2 tarih 1 arpalık 1 konken 1

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördüUçurumdan düşmüştü, kaza değil cinayet çıktıGirişimci adaylarına 900 bin lira yatırım desteğiPKK'lı teröristin 'yapmadım' dediği saldırılarda parmak izi çıktı'Sahil işgaline' karşı ALO İhbar hattı!

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?