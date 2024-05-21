Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Mayıs 2024 13:16
Derbi maçta Çevik Kuvvetin kullandığı işlevsiz kalkanlar

olayli derbide ne kadar etkisiz oldugu anlasildi. dizidekinin aynisi yuvarlak kalkanlar toplumsal olaylarda etkisiz.

sadece kafa kismini koruyor .. kafa asagisi savunmasiz.

dikdortgen uzun kalkanlar oyle mi? 2 set yapiyosun ust uste komple kapama yapiyor.

dirilis ertugrul dizisindeki kalkanlar etkisiz

https://www.youtube.com/watch?v=7Ij6nxJMH1g

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