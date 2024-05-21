Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Mayıs 2024 13:24
Yeni yönetmelikte idarecilikten istifa

arkadaşlar aynı ilin A ilçesinden B ilçesine görevlendirilen müdür veya yrd. göreve başladıktan sonra istifa etse geldiği okulda boş kadro yoksa ne olur A ilçesine mi döner B ilçesinde kalır mı


Sevdim-Seni
Genel Müdür
21 Mayıs 2024 15:20

yönetmeliğe bu madde; dış ilçelerden merkez ilçeye gelemeyen öğretmenlerin idareciliğe başlama ve istifa yolunu izleyerek merkeze gelme yollarını kapatmak için konuldu.

o yüzden her türlü geldiğiniz ilçeye geri dönersiniz. Hiç bir okulda boş yoksa da ilçe kadrosunda norm fazlası olursunuz. Veya okulunuza yinede verilirsiniz ama norm fazlası olarak doğrudan siz belirlenirsiniz. Ben geldim, benim yerime gelen gitsin olmaz.

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