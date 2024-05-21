Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Mayıs 2024 13:45
BOTAŞ Uzman Yardımcısı

Dostlar selam. Botaş uzman yardımcısı ikramiyeler vs dahil ne kadar maaş alıyor bilgilendirebilir misiniz ? Bir de kurum uzman yardımcıları için nasıldır ?


mratanamayan
Aday Memur
21 Mayıs 2024 13:51

çok iyidir başka kurum düşünülmez maaşa ek olarak yılda 4 maaş ikramiyesi vardır aylık ortalamaya vursan 13 14 bin lira yapar gerçi yılın son 5 6 ayı yüksek vergi kesilir ama olsun yinede aylık ortalama uzman yardımcısı maaşı 55 uzman maaşı 60 ın altına düşmez (12 aylık ortalama alırsak)

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