Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


21 Mayıs 2024 14:02
Bakanlıkta 4b destek personeli maaşı?
Merhaba bakanlıkta yeni başlayan bekar sözleşmeli temizlik personeli ne kadar maaş alır söyler misiniz?

arkeomania
Şube Müdürü
21 Mayıs 2024 14:34
Maaş robotunda hesaplayabilirsin.

koftekmek
Aday Memur
21 Mayıs 2024 14:36

31300 civarı, sendikalar kesintisi cart curt +500 -500 diyebilirsin. önlisans için bu şekilde mayıs

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