Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Mayıs 2024 14:08
Sözleşmeliden Sözleşmeliye Geçiş Hakkında

Arkadaşlar, 4B sözleşmeli olarak çalışırken ünvan değişikliği ve istisna durumlar dışında sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş yapılamadığını biliyorum fakat bu durum farklı yılın KPSS puanı için geçerli mi? Örneğin 2022 KPSS ile atandığım 4B Sözleşmeli pozisyonundan, 2024 KPSS puanımla başvuracağım bir sözleşmeliye hak kazanmam durumunda geçiş yapabilir miyim?


koftekmek
Aday Memur
21 Mayıs 2024 14:19

Sözleşme feshi sonrası personel bir yıl geçmedikçe yeniden 4/B'li olarak atanamamaktadır.


MrtHk
Aday Memur
21 Mayıs 2024 14:27

Yeni sınav puanıyla sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş mümkün olmuyor mu bu kurala göre? Çünkü ünvan değişikliğinde de sözleşmeyi feshediyorsun fakat bir yıllık cezayı işletmiyor. Benim merak etiğim nokta yeni sınav puanıyla atamaya hak kazanma durumunda yeni puan ceza almadan kullanılabilir mi?

koftekmek, 2 saat önce

Sözleşme feshi sonrası personel bir yıl geçmedikçe yeniden 4/B'li olarak atanamamaktadır.


koftekmek
Aday Memur
21 Mayıs 2024 14:29

Burada konu sizin hangi tarihli sınava girdiğiniz çıktığınız değil, 01.01.2024'te sözleşme feshi yapıldıysa 01.01.2025'e kadar tekrar atanamazsınız elinizde hangi KPSS puanını tutarsanız tutun, edinin. Ünvan değişikliğini 3 yılı doldurmayan 4b personel zaten yapamamakta.

MrtHk, 2 saat önce

Yeni sınav puanıyla sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş mümkün olmuyor mu bu kurala göre? Çünkü ünvan değişikliğinde de sözleşmeyi feshediyorsun fakat bir yıllık cezayı işletmiyor. Benim merak etiğim nokta yeni sınav puanıyla atamaya hak kazanma durumunda yeni puan ceza almadan kullanılabilir mi?


MrtHk
Aday Memur
21 Mayıs 2024 14:50

Çok teşekkür ederim. Bilmediğim bir şeye dikkat çektin. Gümrük muhafaza memuru olarak atanmak üzereyim fakat esas alanım öğretmenlik. Bu durumda gümrük muhafaza memurluğunda üç yıl çalışmadan öğrenimle kazanılmış ünvan olmasına rağmen öğretmenliğe sınav puanım olsa bile geçiş yapamam (öğretmenler de sözleşmeli atanıyor). Doğru mu anlıyorum? Bununla ilgili kaynak karara nereden bakabilirim? Pek çok şey okudum kafam çok karıştı. Kesin bir sonuca varamıyorum.

koftekmek, 2 saat önce

Burada konu sizin hangi tarihli sınava girdiğiniz çıktığınız değil, 01.01.2024'te sözleşme feshi yapıldıysa 01.01.2025'e kadar tekrar atanamazsınız elinizde hangi KPSS puanını tutarsanız tutun, edinin. Ünvan değişikliğini 3 yılı doldurmayan 4b personel zaten yapamamakta.


Dgncnns
Aday Memur
21 Mayıs 2024 15:19
hocam öğretmenlik diplomayla kazanılmış hak olduğu için gümrük muhafaza memuru olarak atansaniz bile öğretmenlik atamaniz gerçekleşirse problemsiz bir şekilde aramanız gerçekleştirilir
MrtHk, 2 saat önce

Çok teşekkür ederim. Bilmediğim bir şeye dikkat çektin. Gümrük muhafaza memuru olarak atanmak üzereyim fakat esas alanım öğretmenlik. Bu durumda gümrük muhafaza memurluğunda üç yıl çalışmadan öğrenimle kazanılmış ünvan olmasına rağmen öğretmenliğe sınav puanım olsa bile geçiş yapamam (öğretmenler de sözleşmeli atanıyor). Doğru mu anlıyorum? Bununla ilgili kaynak karara nereden bakabilirim? Pek çok şey okudum kafam çok karıştı. Kesin bir sonuca varamıyorum.


MrtHk
Aday Memur
21 Mayıs 2024 16:04

Teşekkürler hocam, en iyisi mevzuatı detaylı okumak sanırım.

Dgncnns, 1 saat önce
hocam öğretmenlik diplomayla kazanılmış hak olduğu için gümrük muhafaza memuru olarak atansaniz bile öğretmenlik atamaniz gerçekleşirse problemsiz bir şekilde aramanız gerçekleştirilir

Dgncnns
Aday Memur
21 Mayıs 2024 16:10
kesinlikle hocam size şu şekilde örnek vereyim benim arkadaşım önce demir yollarında sözleşmesini imzaladı öğretmen olarak ataninca istifa edip milli eğitime geçti
MrtHk, 28 dk. önce

Teşekkürler hocam, en iyisi mevzuatı detaylı okumak sanırım.

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