KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Mayıs 2024 14:08
Hani tasarruf vardı Doktor bu ne?

Az önce duydum.Faizsiz 150 bin tl kredi desteği veriyormuş Aile Bakanlığı.Ve 2 yıl geri ödemesiz kredi.Eğitim programına katılan ve resmi nikah yapanlara vereceklermiş.

Şimdi soru şu: evlenenlerin ülkeye ne gibi bir katkısı var? Tasarruf deyip 65.5 milyon Tl parayı 450 çifte vererek nasıl bir tasarruf yapmış oluyorlar? Bu parayla kaç bölüme kadro açılabilirdi? Bugün bu parayı yatırımda harcasanız 2 sene sonra değeri ne kadar artar? İşlerine geldiğii şekilde davranıyorlar.Birileri çıktı 3 çocuk naraları attı yine ve birileri emre itaat etti.Yazık giden harcanan paraya...Üstelik faizsiz kredi.Bu faizi sen ben ödeyeceğiz.

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