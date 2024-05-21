KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Mayıs 2024 14:29
Güvenlik Soruşturmasının başladığını nereden öğrenebiliriz?

Merhaba, Hakımınzdaki Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırmasının başladığını nasıl öğrenebiliriz? Muhtarlıktan veya Emniyetten bilgi alınabilir mi ?


Kerem06061
Aday Memur
21 Mayıs 2024 14:45

Hangi kurumda işe başlayacaksan ona sorabilirsin.Arşivde diyebilirler.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kurumlar arası geçişZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Artık kamuda işe girmek çok daha zorKaç net kaç puana tekabül eder? +85 için kaç net yapmam lazım?3 yılda memur alımı açıklandı, memur maaşları ne olur?Milli Eğitim Bakanı: bundan böyle devlet okullarına yılda en fazla 6-8 bin öğretmen ataması yapılakHükümetin,üniversite mezunlarından nefret ettiği doğru mu? yorum sizinÜniversite personeli olmanın avantajı var mı?Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Orman Genel Müdürlüğü 124 Personel Alım İlanı Hakkında

Sözlük

uçuk 2 Polemiklerin yazarları 2 kendi imkanlarıyla doğmuş 4 Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelecek olması 1 Kilit taşı 1 Michael Schumacher 1 dünyanın en tenha sosyal mecrası 2 gazeteci 1 denize girmek 2 Herpes virüsü 1

Son Haberler

Deprem yardımını hesabına geçiren eski kaymakama 160 yıl istendiSelçuk Bayraktar anlattı: AKINCI, Reisi'nin helikopterini nasıl buldu?Kediyi okul camından atan sınav gözetmeninin yargılanmasına başlandıKonut satışları yavaşladı, GYF'lere talep yüzde 127 arttıEkrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Roma gezisi yanıtı

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?