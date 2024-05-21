KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Mayıs 2024 14:30
İkinci öncelik ataması

Arkadaşlar merhaba. Geçen seneki alımda 2. Öncelikten atama nasıl yapılıyor bilgisi olan var mı?


ESSİEN
Memur
21 Mayıs 2024 14:40

Yani geçen seneki alımda birkaç bölümde gördüm 2. Öncelik alımı diye. Nasıl oluyor bilen var mı?

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