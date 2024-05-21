Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Mayıs 2024 15:19
Kadro derece

2017 martta sozlesmeli olarak atandim. 7 senedir sözleşmeli personelim kadroya gecen sene nisanda geçtim. 2020de onlisan tamamladim. Suan kadro derecem 9/3 normal mi yardimci olan olursa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Derece/kademe2023 Kasim açıktan atama çkysYolluk ödenmesinin gecikmesiaile götürülemeyen garnizona atama ??Dolandırıcılık İçerikli Mesaj112 çalışanların fazla mesai ucretleri2024 istifa sonrası atama bekleyenler?Yoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Ücretsiz izin sonrası maaşİzmir Aliağa Tıbbı Sekreter Karaman/Konya Becayiş

Sözlük

dünyanın en tenha sosyal mecrası 2 Kamuda servis araçlarının kaldırılması 1 gazeteci 1 Polemiklerin yazarları 2 Bugün olanlar 3 konken 1 19 Mayıs 2024 Gs ve fb futbol maçı 4 Kilit taşı 1 Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelecek olması 1 gurbetin gurbeti 1

Son Haberler

Deprem yardımını hesabına geçiren eski kaymakama 160 yıl istendiSelçuk Bayraktar anlattı: AKINCI, Reisi'nin helikopterini nasıl buldu?Kediyi okul camından atan sınav gözetmeninin yargılanmasına başlandıKonut satışları yavaşladı, GYF'lere talep yüzde 127 arttıEkrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Roma gezisi yanıtı

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?