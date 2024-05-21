Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Mayıs 2024 15:31

neden malum-sendesin? çünkü
haklarımızın gün geçtikçe kaybolmasına olanak tanıyan bizden değil işverenden taraf olan yandaşsendesin peki neden?, empati kurmak istiyorum çıkarın ne?

Bu ankete 1 saat 1 dakikada, 1 kişi oy kullandı

haklarımızın gün geçtikçe kaybolmasına olanak tanıyan bizden değil işverenden taraf olan yandaşsendesin peki neden?, empati kurmak istiyorum çıkarın ne?

kamueemmüh
Aday Memur
21 Mayıs 2024 15:33

yazarken maalesef gitti (yaparsa bitek bu yapar hükümet birtek bunu dinliyor ) yazacaktım...

Toplam 1 mesaj

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