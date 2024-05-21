kronik sabah depresyonu nasıl yok olur ?

merhaba. 2008den bu yana tedavi görmekteyim. psikiyatri ve dahiliye kontrollerimde kanımda bazı değerlerin(b12 ve folik asit mesela) eksik çıktığı; bununla birlikte aldığım psikiyatri ilaçlarının ve hastalığın kendisinin yani depresyonun da sabah isteksizliği yaptığı söylendi. Allah aşkına; majör depresyon ve anksiyete hastalığımın geçmesi için birşey biliyorsanız söyleyin. 4. kez de olsa hastaneye de yatarım hiç sorun değil. yeter ki kurtulayım şu sabah depresyonu ve işe gitme isteksizliğimden.

merhaba. 2008den bu yana tedavi görmekteyim. psikiyatri ve dahiliye kontrollerimde kanımda bazı değerlerin(b12 ve folik asit mesela) eksik çıktığı; bununla birlikte aldığım psikiyatri ilaçlarının ve hastalığın kendisinin yani depresyonun da sabah isteksizliği yaptığı söylendi. Allah aşkına; majör depresyon ve anksiyete hastalığımın geçmesi için birşey biliyorsanız söyleyin. 4. kez de olsa hastaneye de yatarım hiç sorun değil. yeter ki kurtulayım şu sabah depresyonu ve işe gitme isteksizliğimden.