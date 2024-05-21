Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Mayıs 2024 16:30
kronik sabah depresyonu nasıl yok olur ?
merhaba. 2008den bu yana tedavi görmekteyim. psikiyatri ve dahiliye kontrollerimde kanımda bazı değerlerin(b12 ve folik asit mesela) eksik çıktığı; bununla birlikte aldığım psikiyatri ilaçlarının ve hastalığın kendisinin yani depresyonun da sabah isteksizliği yaptığı söylendi. Allah aşkına; majör depresyon ve anksiyete hastalığımın geçmesi için birşey biliyorsanız söyleyin. 4. kez de olsa hastaneye de yatarım hiç sorun değil. yeter ki kurtulayım şu sabah depresyonu ve işe gitme isteksizliğimden.

gokhankakiz
Daire Başkanı
21 Mayıs 2024 18:14
güncel

pelining
Aday Memur
21 Mayıs 2024 18:19

Aşık ol, derdin sıkıntın kalmaz, tek derdin o olur, ama imkansız bir aşk olsun :))) bütün dertlerini unutursun tek derdin o olur :))


gokhankakiz
Daire Başkanı
21 Mayıs 2024 18:50
dalga geçmeyin lütfen durum hayati derecede önemli.
pelining, 59 dk. önce

Aşık ol, derdin sıkıntın kalmaz, tek derdin o olur, ama imkansız bir aşk olsun :))) bütün dertlerini unutursun tek derdin o olur :))


hikmetö
21 Mayıs 2024 18:56

Kardeş merhaba, önce şu eksik vitaminleri hormonları çok düzenli kullan.3 aya fayda eder,bunun dışında omega balık yağı kullan.d vitaminin düşük ise tabii tahlil yaptır,kullan.Bu arada ,psikiyatrik ilaçlar kullanıyorsun sanırım ama terapi ye başla bence

Tamam pahalı ama kendine yapabileceğin en büyük iyilik.Sonra ne seversin ,iş çıkışı ona zaman ayır.Daha bol oksijen hareket iyi uyku getirir.Sabahta daha dinç kalkarsın.Sabah seveceğin bir şey koy rutinine.Ben mesela herkes uyurken biraz erken kalkıp duble Türk kahvesi içerim,bahçeye çıkarım,bazen salonda otururum.Bana iyi gelir.O günü hızlıca planlarım.Kendimi sinlerim.

Özel yöntemi yok.Sende ,hemen başla.


pelining
Aday Memur
21 Mayıs 2024 18:59

Dalga geçmemiştim gayet ciddiyim hocam, aşık olmak seratonin salgılatıyor, mutluluk hormonu, ama artık size yorum yapmam, iyi niyetimi sorguluyorsunuz

gokhankakiz, 28 dk. önce
dalga geçmeyin lütfen durum hayati derecede önemli.
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