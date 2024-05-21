Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Mayıs 2024 16:59
2023-2 istifa sonrası açıktan atamayı kazananlar ÇKSY düştüler.
2023-2 istifa sonrası açıktan atamayı kazananlar çksy düşmeler başladı. Düşmeyenler varsa inşallah bu cumaya kadar herkes düşmüş olur.

Kocahüseyin
Şube Müdürü
21 Mayıs 2024 18:21

2024/1 yeni bir kura çalışması varmı acaba

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