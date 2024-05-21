Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


21 Mayıs 2024 18:37
3713 kanunu kapsaminda Kültür ve turizm bakanlığına atananlar
3713 kanunu kapsaminda 22/03/2024 tarihinde Kültür ve turizm bakanlığına atananlardan tebligat alan oldu mu

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