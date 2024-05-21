Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Mayıs 2024 18:39
BAYRAM TATİLİ
Arkadaşlar bayram tatili 9 gün olur mu sizce? Perşembe cuma birleştirilir mi?

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