Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Mayıs 2024 18:57
acil emeklilik

emekli olup tazminatını da alan öğretmen geri vazgeçip öğretmenliğe dönebilir mi şartları nedir acil cvp bilen arkadaşlar lütfen

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