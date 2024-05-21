Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Mayıs 2024 20:15
istirahat eder mi
il dışına geziye öğrenci götüren öğretmen dönüşte geldiği gün izinli sayılır mı

Sempatikbiri95
Aday Memur
21 Mayıs 2024 20:57

İzinler zaten yol hesaba katılarak alınıyor.Fazladan izin olmaz.


Mehmet Çalışkan Hoca
Aday Memur
21 Mayıs 2024 21:28
Ama şehir dışından sabaha karşı gelindiğinde çalışılabilir mi uykusuz yorgun ?
Sempatikbiri95, 50 dk. önce

İzinler zaten yol hesaba katılarak alınıyor.Fazladan izin olmaz.

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