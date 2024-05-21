Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Mayıs 2024 20:23
BAYRAM TATİLİ
Arkadaşlar sizce bayram tatili 9 gün olur mu? Perşembe cuma günü birleştirilir mi?

lutt
Şube Müdürü
21 Mayıs 2024 21:17

9 gun mu oldu


metal3
Aday Memur
21 Mayıs 2024 21:44
9 olur inşallah
Toplam 2 mesaj

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