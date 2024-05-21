Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Mayıs 2024 23:02
Sözleşmeli astsubay

Arkadaşlar Jandarma genel komutanlığında görevli astsubay 657'ye tabi midir?

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