Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Mayıs 2024 07:29
Müfredat Raporu

Görüş almak, rapor hazırlamak, anket... (bkz. not)

Önce sıkıntılar ve ihtiyaçlar tespit edilmeliydi.

Müfredat böyle yapılmaz.

Müfredat hakkında görüş alınmıştı denilecekse... Müfredat ilaç gibidir. 0, 1, 2, 3. fazlar sonrası 4. fazda yapılacak işi ilk yapıyorlar. Ölen ölsün. Hoca ne diyorsun demeyin. Pilot uygulamalar, tüm paydaşlardan görüş almalar ve araştırmayı sonra genişletme. En son düzenlemeler sonrası sıkıntılar hakkında görüş alma ve son rötuşları yapma...

Not: Anketler bile kimlik numarası olmadan yapılmıyor. En aklı başında tenkitlerin bile düşmanca algılandığını hisseden insan ne kadar doğru rapor verebilir. Biz daha önce istendiği dönemde buna rağmen okulda raporu düzgünce yazmıştık. İlçeden giden belgede bizden tek cümle yoktu. Onu geçtim, İlçeler'den giden tenkitlerle İstanbul İl Zümresi bu sefer -cesaretle tutanağı tutmuş- kitapları tenkit eden madde koymuştu. Bakan çıktı, öğretmenler beğendi, demişti. Yine farklı beklentimiz yok.

https://forum.memurlar.net/konu/cevap/80a1bc32-c616-ef11-b16a-a0369f7d1d8e/

Branş belirterek raporda belirteceğiniz hususları burada tartışabilirsiniz.

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