Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Mayıs 2024 08:51
il içi kaçta açıklanır acep?

ben ekrana yapışmak için çoktan hazır durumdayım da.. öğleden sonra derse gireceğim. F5 tuşu en çok işlev gören tuş olacak bugün muhtemelen. valla inanır mısınız sabah 6 gibi ayaktaydım. Günün anlam ve önemi üstte. hayırlı sonuçlar diliyorum herkese.


thmus79
Memur
22 Mayıs 2024 09:10

Saat 4 gibi, en geç yarın öğlen..


kimuni
Daire Başkanı
22 Mayıs 2024 09:12

yarın ayın 23 ü oluyor ama...

thmus79, 2 saat önce

Saat 4 gibi, en geç yarın öğlen..


smeran
Memur
22 Mayıs 2024 09:13

Öğlen gibi başlar. Ama yarına bırakanlarda çıkabilir.


kimuni
Daire Başkanı
22 Mayıs 2024 09:18

aslında şuan sabah değil yani. :D hani öğlen değil ama sabah da değil, çünkü bak saat 9.16 olmuş bile. :D kişisel fikir , bence günün "sabah" adlı bölümü bitmiştir. :D

smeran, 2 saat önce

Öğlen gibi başlar. Ama yarına bırakanlarda çıkabilir.


eseslifirat
Aday Memur
22 Mayıs 2024 10:01

Akşam 5 -7 arası

Toplam 5 mesaj

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