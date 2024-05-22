Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Mayıs 2024 09:00
Memruluktan VHKİ'ye geçiş

Meb' de memurluktan vhki' ye geçen arkadaşlar süreç nasıl oluyor? Biz mi dilekçe verip talepte bulunuyoruz yoksa belli bir dönem başvuru kadro vs. mi açılıyor?


bahçesaray
Memur
22 Mayıs 2024 09:21
görevde yükselme sınavına girmeniz lazım

samet.by
Daire Başkanı
22 Mayıs 2024 09:42

il mem'den sınavsız atamalar ile alakalı yazı geliyor. genelde yılın şubat mart nisan aylarında olur. o yazıya istinaden şartlarınız tutarsa ve kurumda boş kadro varsa sınavsız olarak geçiş yapabilirsiniz. gys yönetmeliği VHKİ olma şartlarını kontrol edin şartlarınız tutuyor mu diye. yazı gelir şartlarınız tutmaz sonra üzülmeyin. sınav yok yani.


2ven
Şef
22 Mayıs 2024 10:04

arkadaş güzel özetlemiş

samet.by, 1 saat önce

il mem'den sınavsız atamalar ile alakalı yazı geliyor. genelde yılın şubat mart nisan aylarında olur. o yazıya istinaden şartlarınız tutarsa ve kurumda boş kadro varsa sınavsız olarak geçiş yapabilirsiniz. gys yönetmeliği VHKİ olma şartlarını kontrol edin şartlarınız tutuyor mu diye. yazı gelir şartlarınız tutmaz sonra üzülmeyin. sınav yok yani.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihÖMK 22.05.2024 te Mecliste bu arada bazı maddeler basına sızmış !İki dilden dil tazminatı almakVeri MEB Ne zaman Açılır?Seminer online olsunKronik sabah depresyonu nasıl yok olur ?Ek Hizmet Puanı DavalarıHaziran semineriŞahıs şirketi eş durumu tayiniYöneticilik bilgisine güvenenlere ithafen

Sözlük

19 Mayıs 2024 Gs ve fb futbol maçı 4 zühre yıldızı 2 Polemiklerin yazarları 2 uçuk 3 müphem 1 arpalık 1 şekersiz dut 3 Herpes virüsü 2 bandırma vapuru 1 Kamuda servis araçlarının kaldırılması 3

Son Haberler

250 FETÖ dosyası deşifre oldu: Süreci gizli tanık 'Garson' başlattıAK Parti MKYK toplanıyorKahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı üniversite öğrencisi öldüGüvenlik soruşturmalarında kritik 'olgu' kararıİspanya 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?