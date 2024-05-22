Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


22 Mayıs 2024 09:18
Yoksulluk sınırı, 61.418 TL oldu. Sarı sendikalardan İstifa.

Yoksulluk sınırı, 61.418 TL oldu. Sarı sendikalardan İstifa...

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